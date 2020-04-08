العراق: تمديد حظر التجوال إلى 18 من الشهر الجاري

2020/04/08 | 03:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن تمديد حظر التجوال الى الـ18 من الشهر الجاري....

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