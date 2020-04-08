هذا موقف عدنان الزرفي من الأزمة بين واشنطن وطهران

2020/04/08 | 03:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، مساء يوم الثلاثاء، بأن العراق يجب أن تربطه بدول الجوار علاقات استراتيجية وليست سياسة ازمات وأن يطوي ملف...

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