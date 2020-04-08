2020/04/08 | 03:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تجربة غريبة ومحبطة ومؤلمة” كان هذا أول وصف من الأمير تشارلز عن مرضه بـ فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) وقضائه لفترة العزل الصحي حتى تمام شفائه.ووفقا لما نقلت صدى البلد عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد تحدث أمير ويلز صاحب الـ 71 عاما في مقطع فيديو مدته 3 دقائق ليعد اول ظهور له بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمير تشارلز يتحدث لأول مرة عن مرضه بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمير تشارلز يتحدث لأول مرة عن مرضه بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).