كيف تتفادى زيادة الوزن خلال فترة العزل؟

2020/04/08 | 04:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /استخدام صالات الرياضة (الجيم) ليس متاحاً خلال فترة العزل والتباعد الاجتماعي، وفي ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد يبدو أن العودة إلى صالات الجيم بعيدة.كيف يمكن المحافظة على الرشاقة، وتفادي زيادة الوزن غير المرغوبة خلال هذه الفترة؟ * يستغرق فقدان العضلات 3 أسابيع كاملة من الخمول، لذلك يمكنك استئناف نشاطك البدني من […]

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