إصابة مذيعة أميركية شهيرة بكورونا

2020/04/08 | 05:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت مذيعة شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بروك بالدوين عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حث جاءت نتائج تحاليلها إيجابية بعد أن عانت من ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة وآلام.وقالت بالدوين عبر حسابها الشخصي على “انستغرام” مساء الجمعة: “اتبعت مبدأ التباعد الشخصي ونفذت كل النصائح، لكن الفيروس تمكن مني رغم ذلك”.بالدوين هي […]

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