خطة لانقاذ اقتصاد العراق قبل الانهيار الحتمي

2020/04/08 | 06:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين الفلوجي* كل المعلومات والبيانات والمؤشرات المتوفرة تؤكد ان بقاء اسعار النفط منخفضة بهذا المستوى بسبب تداخل ازمتي فايروس كورونا وحرب تخفيض الاسعار بين السعودية وروسيا سيتبعه موجة انهيار للاقتصادات الرعية المعتمدة على النفط .وحيث ان العراق احد الدول اذا لم يكن اكثرها تضررا من سياسة تخفيض اسعار النفط ، والسبب غياب السياسة الاقتصادية […]

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