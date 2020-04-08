الجيش العراقي يتسلم سادس قاعدة من التحالف الاميركي

2020/04/08 | 07:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر عسكري عراقي، عن انسحاب قوات التحالف الأميركي، من قاعدة أبو غريب" غربي بغداد، وتسليم ممتلكاتها لقوات الجيش العراقي....

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