نجيب_طلال - نجيب طلال - المعسكر الفيروسي

2020/04/08 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نجيب_طلال في غمرة الحجر الصحي؛ الذي فرض نفسه بـقـوة الفـعل وبفعل القـوة ؛ على عباد الله في كل البقاع والأمكنة؛ تتراءى لنا بين اللحظة والأخرى أفكار وقضايا تفرض نفسها علينا وهي خارج سياق اهتمامنا او من ضمن اللامفكر فيه ؛ ولكن المثير أنها تكون أكثر إلحاحا وملحة بالقوة وعازمة بالفعل أن تخرج من ثنايا عروق ذهننا إلى الورق؛ رغم محاولة كبحها وإلغائها .إيمانا بأن هناك من هُـم أهـل الدراية بخباياها والتدوي......

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