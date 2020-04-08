2020/04/08 | 07:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توهّجت الأبنية في مدينة ووهان الصينية، الليلة الماضية، على وقع الاحتفال بالنصر الذي أحرزته الطواقم الطبية والمؤسسات المحلية في المعركة التي خِيضت على مدار أربعة أشهر ضد فيروس كورونا المستجد.شعارات وطنية ورموز طبية لـ”الحرب” ضد فيروس كورونا تمددت ضوءاً على الأبنية الشاهقة، كما رقصت العبارات المضاءة على الحلبات الجدارية حاملة معاني الإشادة بسكان ووهان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ووهان الصينية تحتفل بالنصر على “كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ووهان الصينية تحتفل بالنصر على “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).