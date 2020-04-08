العراق واهله في قلب أئمة اهل البيت عليهم السلام

2020/04/08 | 08:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد الربيعي العراق بلد احتار به الباحثين والكتاب بمعنى اسمه فأنك تقرأ اراء عدة ولكل رأي مقوماته وسبب تسميته بهذا الاسم ومن بين الاراء لاحظت انه نشر في المادة الثانية من قانون شعار الجمهورية العراقية المرقم 57 لسنة 1959 المنشور في الوقائع العراقية المرقم 151 بتاريخ 5 / 4 / 1959 ان تسمية العراق […]

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