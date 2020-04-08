استقالة وزير البحرية الأمريكية بالإنابة من منصبه بعد وصفه قائد “يو إس إس روزفلت” بالغبي

2020/04/08 | 08:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الثلاثاء أنّ قائد سلاح البحرية توماس مودلي الذي واجه سيلاً من الانتقادات بسبب طريقة إدارته لأزمة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت قدّم استقالته من منصبه، مشيراً إلى أنّه قبل الاستقالة وعيّن بديلاً عنه بالوكالة.وقال إسبر في تغريدة على تويتر “صباح اليوم، قبلتُ استقالة […]

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