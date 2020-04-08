2020/04/08 | 08:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنتاغون مقتل قيادي كبير في “حركة الشباب” الإسلامية المتشددة في غارة جويّة شنّتها القوات الأميركية الأسبوع الماضي في جنوب الصومال على بعد حوالى 200 كلم غرب العاصمة مقديشو.وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان إنّها شنّت في الثاني من نيسان/أبريل الجاري غارة جوية على موقع قرب “بوش مدينة” أسفرت عن مقتل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل قيادي كبير في “حركة الشباب” في غارة أمريكية في الصومال) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل قيادي كبير في “حركة الشباب” في غارة أمريكية في الصومال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).