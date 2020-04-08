2020/04/08 | 08:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحدد خيارات للموظفين غير المشمولين بسلفة ٢٥ مليون دينار ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحدد خيارات للموظفين غير المشمولين بسلفة ٢٥ مليون دينار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).