2020/04/08 | 09:01 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة العليا للصحة: تخصيص 600 مليار دينار لنحو عشرة ملايين مواطن خلال الشهرين المقبلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/08 | 09:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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