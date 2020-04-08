مدريد تتحدى “كورونا” ببطولة تنس

2020/04/08 | 09:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما ألغت جائحة كورونا بطولة مدريد المفتوحة للتنس، قرر اتحاد اللاعبين المحترفين إقامة مسابقة افتراضية بمشاركة نجوم عالميين عبر مضارب يتم التحكم بها إلكترونيا بهدف جمع التبرعات للمحترفين المتضررين من توقف مواسم البطولات العالمية.وأعلن المنظمون أن الاتحاد سيقيم بطولة إلكترونية في الفترة 27-30 أبريل “بمشاركة أكبر نجوم التنس في العالم عن طريق اللعب من […]

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