الرافدين يحدد خيارات للموظفين غير المشمولين بسلفة الـ 25 مليون دينار

2020/04/08 | 09:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين ان الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد الغير مشمول...





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