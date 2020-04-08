الهجرة توزع قرابة 8 آلاف حصة اغاثية للنازحين في محافظات ديالى والانبار وصلاح الدين

2020/04/08 | 09:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وزعت وزارة الهجرة قرابة 8 آلاف حصة اغاثية للنازحين في محافظات ديالى والانبار وصلاح الدين.وأكد مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس في بيان حرص الوزارة على تقديم المساعدات للنازحين والعائدين بشكل فوري ومباشر برغم صعوبة التنقل جراء فرض حظر التجول بعموم البلاد في ضوء ما تشهده […]

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