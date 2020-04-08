مصرف الرافدين يكشف إجراءاته بخصوص سلفة الـ25 مليون دينار

2020/04/08 | 09:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد غير المشمولين بسلفة ٢٥ مليون دينار عبر المنصة الالكترونية الى اتباع الخيارات التي وضعها المصرف حتى يتم شمولهم بالسلفة.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته “العهد نيوز”، ان “على الموظف الذي يجد اسمه غير مشمول بالسلفة عند التقديم عليها […]

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