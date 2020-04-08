الأمم المتحدة: بلجيكا وهولندا والسويد قدمت دعمها للعراق لمواجهة “كورونا”

2020/04/08 | 09:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الامم المتحدة في العراق، اليوم الاربعاء، ان ثلاثة دول اوربية قدمت دعماً بقيمة خمسة ملايين دولار لمواجهة فيروس كورونا.وذكر بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “قدمت حكومات بلجيكا وهولندا والسويد مجتمعة خمسة ملايين دولار أميركي لدعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق”.[…]

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