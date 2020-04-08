2020/04/08 | 09:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تخلت ملكة جمال إنكلترا، بهاشا موخيرجي، عن لقبها والواجبات المناطة بها لتعود إلى مهنتها الطبية ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا.

وقالت موخيرجي إنها ستضع "تاج الجمال" جانبا لكي تعود إلى وظيفتها، مبينة "أنا طبيبة مدربة، وستكون خدماتي أكثر فائدة في المستشفى"، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني.

وكانت موخيرجي قد عادت إلى بريطانيا بعد مشاركتها في واحدة من النشاطات الخيرية بالهند، للانضمام إلى زملائها في مستشفى "بيلغريم" بمقاطعة لينكولنشاير.

وأشارت إلى أنه في حين أن العمل الذي كانت تقوم به في الهند مهم، إلا أنها شعرت أن وقتها ومهاراتها ستكون ذات فائدة أكبر لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية خلال تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأكدت أنها لا تستخف بالعمل "العمل الخيري الذي كنت أقوم به، ولكن بطريقة ما، هذا ما تدربت على القيام به، لذلك أردت العودة والقيام بذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملكة جمال إنكلترا تتخلى عن (تاجها) لمكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملكة جمال إنكلترا تتخلى عن (تاجها) لمكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).