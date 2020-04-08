وفاة المغني الأمريكي جون براين بفيروس كورونا

2020/04/08 | 09:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن المغني الأمريكي جون براين، الحائز على جائزة غرامي توفي أمس الثلاثاء عن عمر 73 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكانت فيونا ويلان براين، زوجة المغني الراحل، أعلنت نقله للمستشفى يوم 26 آذار بسبب معاناته من أعراض كورونا.

وذاع صيت براين في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وفاز بأول جائزة غرامي عام 1991 في فئة أفضل ألبوم لموسيقى الفولك المعاصرة، عن ألبومه "ذا ميسينج ييرز".

وفاز بغرامي أخرى في نفس الفئة عام 2005 عن ألبومه "فير آند سكوير".



وفي كانون الاول، كرمته أكاديمية التسجيل بجائزة عن مجمل أعماله.

وعانى المغني الراحل من السرطان منذ عام 1998.



وفي 2013 أصيب بسرطان في رئته اليسرى وخضع لجراحة لاستئصاله.

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