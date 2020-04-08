عادل_عبد_الزهرة_شبيب - عادل عبد الزهرة شبيب - العمال والشغيلة في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي

2020/04/08 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_عبد_الزهرة_شبيب يزداد شموخ الحزب الشيوعي العراقي كلما تقدم به العمر فهكذا هو حزب الطبقة العاملة العراقي حيث قدم العديد من مناضليه حياتهم من اجل شعبهم وعلى رأس اولئك الشهداء الأبطال الرفيق الخالد يوسف سلمان يوسف ( فهد) ورفاقه الأبطال وسلام عادل والعديد من الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من اجل انارة الدرب للآخرين .فالحزب الشيوعي العراقي يعد النهر الثالث في العراق بعد دجلة والفرات , اذ لا يمكن الحديث عن تاري......

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