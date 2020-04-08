الطقس.. منخفض سطحي قادم من شرق إفريقيا يُحدث اضطرابات متذبذبة

2020/04/08 | 09:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتأثر الطقس في العراق، الأربعاء، بمنخفض سطحي قادم من شرق إفريقيا ليشهد اضطرابات متذبذبة،مع استمرار الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.وتوقع المتنبئ الجوي علي الموسوي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، أن “تتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي قادم من شرق إفريقيا (وهو منخفض الحراري السوداني) تزامناً مع استمرار هيمنة المرتفع الجوي العلوي (في طبقات الجو العليا)، […]

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