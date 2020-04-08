محكمة إكوادورية تحكم غيابياً بسجن الرئيس السابق كوريا 8 سنوات بتهم فساد

2020/04/08 | 09:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة في الإكوادور أنّ الرئيس السابق الاشتراكي رافاييل كوريا الذي يقيم في بلجيكا صدر بحقّه الثلاثاء حكم غيابي بالسجن لمدة ثماني سنوات بعدما أدانته محكمة ابتدائية بارتكاب جرائم فساد مالي خلال توليه الرئاسة بين 2007 و2017.وقالت النيابة العامة في تغريدة على تويتر إنّ المحكمة أصدرت بحقّ كوريا و17 متّهماً آخر، بينهم نائب […]

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