2020/04/08 | 09:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصناعة إنتاج دفعة جديدة من مادة الديتول المعقم، بينما جهزت مديرية صحة الانبار بـ100 قنينة من الاوكسجين لاستخدامها في عملية الانعاش الرئوي.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “مركز بحوث ابن البيطار التابع للهيئة قام بإنتاج وجبة ريادية من مادة الديتول المعقم وإجراء الفحوصات اللازمة لها ومطابقتها مع المواصفات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة تُجهز صحة الأنبار بـ100 قنينة اوكسجين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة تُجهز صحة الأنبار بـ100 قنينة اوكسجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).