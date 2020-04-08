“وشاح مبتكر ضد الجراثيم” قد يكون أحدث طريقة للحماية من كورونا!

2020/04/08 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال باحثون من معهد مانشستر للتكنولوجيا الحيوية، إن قناعا على شكل وشاح يغطي الأنف والفم (Virustatic Shield)، على عكس الأقنعة العادية، يمكن أن يكون أحدث وسيلة للحماية من الفيروسات.ويمكن ارتداء “الدرع الواقي” بشكل مريح لساعات في كل مرة، ويمكن إعادة استخدامه وهو قابل للغسل، وغير ضار للمس بعد التعرض للجراثيم.وتقول البروفيسورة سابين فليتش، […]

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