وفاة نحو 2000 مواطن أمريكي لإصابته بـ”كورونا”

2020/04/08 | 09:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، اليوم الأربعاء، وفاة حوالي 2000 بفيروس كورونا بالولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وتعد تلك أكبر حصيلة يومية لعدد الوفيات مسجلة حتى الآن في العالم.وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا بعدد الإصابات في العالم حيث وصلت الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 400 ألف إصابة، كما قفز عدد الوفيات […]

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