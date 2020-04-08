2020/04/08 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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الحشد الشعبي يعثر على جثة شخص اختطف شرق تلعفر داخل وكر لعناصر داعش

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، القاء القبض على أكثر من 14 الف مخالف لحظر التجوال.

وقالت القيادة في بيان، إنه "مع إستمرار إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة تواصل تشكيلات قيادة عمليات بغداد واجب

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، حصيلة اجراءاتها في ضبط حظر التجوال لليوم الثلاثاء.

وذكرت قيادة العمليات، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "القوات الأمنية تمكنت اليوم الثلاثاء ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد وخلال تنف

بغداد اليوم

كشفت قيادة شرطة محافظة البصرة، الثلاثاء، عن السبب وراء اندلاع النزاعات العشائرية في المحافظة.

وقال الناطق باسم قيادة شرطة البصرة العميد باسم المالكي لـ (بغداد اليوم )، ان "النزاعات العشائرية تندلع في مناطق قروية تكون في اط

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