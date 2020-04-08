إخلاء 136 باكستانياً علقوا في العراق بسبب إجراءات الحظر وإغلاق المطارات

2020/04/08 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قامت السلطات الباكستانية، الاربعاء (08 نيسان 2020)، باخلاء 136 مواطناً باكستانياً كانوا عالقين في العراق، بسبب فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية، أن "باكستان أخلت 136 من مواطنيها علقوا في العراق نتيجة الحظر الصحي واغلاق المطارات بسبب فيروس كورونا".

يتبع .



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بغداد اليوم- بغداد

حذر الوكيل الفني لوزارة الصحة، جاسم الفلاحي، من التراخي بتطبيق حظر التجوال، الذي فُرض للحد من تفشي فيروس كورونا، لافتا الى أن البلاد في الشوط الأخير من محاربة كورونا.

وقال الفلاحي، في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين ان الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد الغير مشمولين بسلفة 25 مليون دينار عبر المنصة الالكترونية الى اتباع الخيارات التي وضعها المصرف حتى يتم شمولهم بالسلفة.





وقال المكتب الإعلا

بغداد اليوم - النجف

اعلنت دائرة صحة النجف، الثلاثاء (07 نيسان 2020)، مغادرة 41 ملامساً للحجر الصحي دون اعراض مرضية.

وقالت الدائرة في بيان، ان "41 مواطنا من الملامسين المحجورين صحيا ممن تم حجرهم على خلفية ملامستهم لمن تم تشخيص اصابتهم بفايروس

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