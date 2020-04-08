ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في الصين مجدداً

2020/04/08 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاربعاء، إن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورو...





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