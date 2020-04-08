ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في الصين مجدداً


ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في الصين مجدداً
2020/04/08 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاربعاء، إن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورو...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في الصين مجدداً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في الصين مجدداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links