2020/04/08 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاربعاء، إن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في الصين مجدداً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاربعاء، إن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في الصين مجدداً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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