2020/04/08 | 09:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم أن مهاجمه جيمي غريفز، أفضل هداف في تاريخه والدوري الإنكليزي، أدخل المستشفى.وأوضح النادي اللندني في بيان له “هدافنا القياسي جيمي غريفز يعالج حاليًا في المستشفى.نحن على اتصال بأسرته وسنبلغكم بأخباره في الوقت المناسب” دون تحديد ما إذا كان دخوله المستشفى مرتبطا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وأضاف توتنهام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هداف توتنهام التاريخي في المستشفى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هداف توتنهام التاريخي في المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).