تجهيز 14 مركزا طبيا في سوريا لعلاج مصابي “كورونا”

2020/04/08 | 09:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السورية عن تجهيز 14 مركزا طبيا في كافة المحافظات لعلاج إصابات فيروس كورونا المستجد، منهم مشفى الزبداني الوطني بريف دمشق.وبحسب “سانا” أكد الدكتور علي موسى مدير المشفى المذكور “أن المشفى مجهز لتقديم الرعاية والعلاج للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالفيروس المستجد عبر كادر طبي مختص يضم 220 شخصا بين طبيب وممرض وفني”.وأضاف “تم […]

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