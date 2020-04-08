684 مصاب بالکورونا في العراق وانخفاض في الوفیات

2020/04/08 | 09:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء أن العدد الفعلي للمصابين بفايروس الكورونا في العراق يبلغ 684 حالة فقط، بعد طرح حالات الشفاء المؤكدة، وتشير إلى ان...

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