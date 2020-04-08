رواء_محمود_حسين - رواء محمود حسين - خاطرة في التاريخ (1)

2020/04/08 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رواء_محمود_حسين تغيرت مفاهيمي المعرفية بشكل كامل وبدأت تنفتح أفاق في المعرفة والثقافة والعلوم بشكل مذهب وغير مسبوق أمامي.بدأت أفتش في أعماق التاريخ الإنساني بحثاً عن افاق جديدة تكشف أسرار الإنسان والكون.وانتقلت في البحث إلى فجر التاريخ الإنساني.وأثناء البحث اطلعت على النص الذي نقله المقريزي عن أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم في كتاب فتوح مصر وأخبارها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قا......

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