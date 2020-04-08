آلان_وودز - آلان وودز - لبلشفية طريق الثورة: الفصل السادس: سنة الثورة – مؤتمر السوفييتات

2020/04/08 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آلان_وودز الدفاع والهجوم، من وجهة نظر المنطق الصوري، متناقضان بشكل مطلق.لكنهما، في الممارسة العملية، غالبا ما يتحولان إلى بعضهما البعض، حيث يمكن لنضال دفاعي أن يتحول، في ظل ظروف معينة، إلى نضال هجومي، والعكس صحيح.هناك العديد من نقاط التشابه بين الحروب بين الأمم وبين الحروب بين الطبقات.لكن هناك اختلافات أيضا.الجيش البرجوازي الدائم يتم إعداده وتمويله وتسليحه طيلة عقود استعدادا للحرب.ويمكن لهيئة الأرك......

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