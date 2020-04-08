عائشة_العلوي - عائشة العلوي - شذرات اقتصادية.... ما بعد كوفيد19، هل تتحقق أفريقزيت (Africexit)؟

2020/04/08 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عائشة_العلوي يجتاح فيروس كوفيد19 أزيد من 42 دولة ومنطقة في العالم، أي ما يمثل حوالي ثلث سكان العالم، والوسيلة الناجعة لمحاصرته هي قطع العلاقات الاجتماعية المباشر، والبقاء عليها رقميا.وفي خضم هذه المعركة، برزت أهمية الدولة في الحياة الفردية والأسرية للمواطن(ة)، وأعادت النقاش حول المفاهيم الكلاسيكية لها والمتمثل أساساً في حماية المواطنين واستتباب الأمن وفرض السلطة.وهو إلى ذلك مناسبة عرفت البشرية من خلاله مدى أ......

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