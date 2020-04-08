الكتل السنية والكردية تبلغ القوى الشيعية بدعمها للمرشح الذي تتفق عليه الاخيرة

2020/04/08 | 09:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر نيابي، بقيام الكتل السنية والكردية بسحب البساط من تحت المكلف برئاسة الحكومة عدنان الزرفي بشكل قاطع ونهائي.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، ان “الكتل السنية والكردية بعثت برسالة الى القوى الشيعية مفادها بانها تدعم المرشح الذي تجتمع عليه كون ان المنصب هو من استحقاق المكون الشيعي”.واضاف المصدر ان “المباحثات […]

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