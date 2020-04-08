قصف تركي لقرى كوردية في حلب

2020/04/08 | 09:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استهدفت القوات التركية بالقصف المدفعي الكثيف قرى ”عين دقنة“ و“سموقية“ و“شيخ عيسى“ ومحيط ”تل رفعت“ الواقعة ضمن مناطق انتشار القوات الكوردية شمال حلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأفاد المرصد بوقوع اشتباكات على محور ”براد“ شمال غرب مدينة حلب، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكوردية المنتشرة في المنطقة من جهة أخرى، تزامناً مع استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة.وأفاد المرصد السوري بوقوع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، مساء الثلاثاء، بين مسلحين من الفصائل الموالية لتركيا في ”عفرين“، بسبب تجاوز إحدى سيارات فصيل ”صقور الكورد“ حاجزا أمنيا لما يسمى ”الجبهة الشامية“، حيث تمكن الأخير من أسر عدد من عناصر ”صقور الكورد“.وذكر المرصد أن مسلحين من مهجري حمص إلى منطقة ”الراعي“ بريف حلب الشمالي الشرقي، قتلوا قبل أيام أحد المقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا، بإطلاق النار عليه في المنطقة هناك، على خلفية قيام العنصر بترويع النازحين والمهجرين بعد إطلاقه النار بشكل عشوائي فوق الخيم ضمن أحد المخيمات في الراعي.

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