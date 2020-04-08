الحشد الشعبي يقتل داعشي ويصيب آخر شرق عكاشات

2020/04/08 | 09:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار تمكنت قوات الحشد الشعبي، من قتل عنصر بداعش الإرهابي واصابة آخر في منطقة شرق عكاشات غرب الانبار.وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “بكمين محكم من قبل لواء 17 التابع للقيادة تمكنوا من افشال زرع عبوات ناسفة من قبل عدد من الدواعش على طريق […]

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