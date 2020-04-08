قرار من وزارة الكهرباء سينقذ نحو 60 ألف مواطن في ديالى

2020/04/08 | 10:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الإربعاء، عن اتخاذ وزارة الكهرباء قرار سينقذ اكثر من 60 الف نسمة من مصير مجهول داخل المحافظة.وقال مدير ناحية قره تبه وصفي التميمي في حديث تابعته “العهد نيوز”، ان ” قره تبه والتي تعد من اكبر مدن حوض حمرين وتسكنها اكثر من 60 الف نسمة تعاني من وضع […]

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