نائبة تدعو الحكومة لتقديم طلب بتأجيل استيفاء ديون البنوك الدولية والشركات

2020/04/08 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الاربعاء (08 نيسان 2020)، الحكومة لتقديم طلب بتأجيل استيفاء ديون البنوك الدولية والشركات.

وقالت نصيف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء ووزيري التخطيط والمالية، مدعوون إلى تقديم طلبات إلى البنوك الدولية والشركات بتأجيل استيفاء الديون المترتبة على العراق بسبب وباء كورونا أسوة ببقية دول العالم ".

واضاف البيان أن "هناك قرارات كثيرة صدرت مؤخراً من البنوك الدولية والشركات بتأجيل استيفاء الديون المترتبة على الدول المتضررة من وباء كورونا وهبوط أسعار النفط، والأمر سهل ولايحتاج سوى تقديم طلب من العراق للتأجيل بسبب الظرف الاقتصادي الصعب الذي نمر به ".





وشددت نصيف على " ضرورة الإسراع بتقديم الطلب للحصول على فرصة لتقليل أضرار الأزمة على الشعب قدر الإمكان إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها ".

بغداد اليوم- متابعة

أكدت مقررة البرلمان، خديجة علي، الاربعاء (08 نيسان 2020)، أن رئاسة مجلس النواب ستضع آلية تضمن مشاركة جميع النواب بالجلسة الاستثنائية المخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، والتي لم يحدد موعدها بعد.

وقالت علي في تصريح صحفي، إن &

بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، الاربعاء (08 نيسان 2020)، وزارة العدل بتزويد مجلس النواب بنسخة من قوائم المشمولين بالعفو الخاص عن بعض المحكومين، فيما حذر من ثغرات تهدد الامن والسلم المجتمعي.

وقال العق

بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، اجتماعا لقيادة تحالف القوى بشأن تشكيل الحكومة.

وقال التحالف في بيان مقتضب، إن "تحالف القوى العراقية عقد اجتماعا برئاسة محمد الحلبوسي".

وأضاف، أن "الاجتماع ناقش

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