بعد عزلها لـ 76 يوماً.. أول قطار يحمل مسافرين يغادر مدينة ووهان الصينية

2020/04/08 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

بدأت مدينة ووهان الصينية بالسماح للناس بمغادرتها ،الأربعاء (8 نيسان 2020)، لأول مرة منذ عزل المدينة قبل 76 يوما لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد رغم المخاوف من موجة ثانية من العدوى إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان.

وغادر أول قطار يحمل مسافرين إلى خارج المدينة، التي تقع في وسط الصين، بعد منتصف ليل الثلاثاء بـ 50 دقيقة (16:50 بتوقيت غرينتش) وفُتحت الطرق السريعة أمام السيارات للخروج من المدينة في التوقيت نفسه تقريبا.

وقال تلفزيون الصين نقلا عن هيئة السكك الحديدية إن "55 ألف شخص سيغادرون ووهان بالقطار اليوم الأربعاء وذلك استنادا إلى مبيعات التذاكر".

وكانت الصين قد عزلت المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص يوم 23 يناير/ كانون الثاني بعد أن أصبح واضحا أن الفيروس الشبيه بالأنفلونزا الذي ظهر في المدينة أواخر عام 2019 شديد العدوى ومميت.

وبلغ عدد وفيات الفيروس في المدينة 2571 شخصا أي نحو 80% من إجمالي الوفيات في الصين حسب الأرقام الرسمية.

وقال مسؤولو صحة، أمس الثلاثاء، إنهم ما زالوا يدعون سكان ووهان إلى عدم مغادرة الأحياء التي يعيشون فيها ولا مغادرة المدينة ولا الإقليم إلا للضرورة.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، مليون و400 ألف إصابة، ونحو 82 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 302 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تسجيل 1939 حالة وفاة بسبب فايروس كورونا المستجد، إضافة الى تسجيل أكثر من 29 ألف إصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعدّ مرجعاً في تتبّع الإصابات

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاربعاء، إن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد تسجيل 32 حالة في اليوم السابق، كما ارتفع عدد المصابين الوافدين من الخارج.

وقالت اللجنة في بيان، أن "عدد حالات الإص

بغداد اليوم - متابعة

توفي المغني الأمريكي العالمي جون براين، عن عمر يناهز 73 عامًا، بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن عائلة المغني الأمريكي، وفق ما ذكرته العديد من الصحف الأمريكية.

ووفق البيان

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