2020/04/08 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفادت تقارير صحفية، بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يستهدف تعزيز خط الدفاع، من خلال اهتمامه بالتع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مانشستر سيتي يحاول خطف نجم دفاع ريال مدريد والأخير يرد: عليكم دفع 500 مليون يورو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-متابعة
أفادت تقارير صحفية، بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يستهدف تعزيز خط الدفاع، من خلال اهتمامه بالتع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مانشستر سيتي يحاول خطف نجم دفاع ريال مدريد والأخير يرد: عليكم دفع 500 مليون يورو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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