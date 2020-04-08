2020/04/08 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يستهدف تعزيز خط الدفاع، من خلال اهتمامه بالتع...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مانشستر سيتي يحاول خطف نجم دفاع ريال مدريد والأخير يرد: عليكم دفع 500 مليون يورو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مانشستر سيتي يحاول خطف نجم دفاع ريال مدريد والأخير يرد: عليكم دفع 500 مليون يورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).