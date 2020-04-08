صحة ذي قار ترسل 58 عينة يشتبه إصابتها بـ”كورونا”

2020/04/08 | 10:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار ، الاربعاء، بارسال 58 عينة مشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد.وقال المصدر في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان “دائرة صحة ذي قار أُرسلت 58 عينة لحالات جديدة للفحص في بغداد يشتبه بأصابتهم بفيروس كورونا”.وأشار المصدر الى ان “دائرة صحة ذي قار بانتظار وصول نتائج العينات التي […]

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