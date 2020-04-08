الجبوري يعلن افتتاح ثلاثة معامل لانتاج الكمامات بمحافظة نينوى

2020/04/08 | 10:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الأربعاء، عن افتتاح ثلاثة معامل لإنتاج الكمامات الوقائيَّة في الموصل لسد الاحتياجات والنقص الحاصل في هذه الكمامات.وقال الجبوري في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “افتتاح هذه المعامل بعد إعادة إعمارها وترميمها جاء من أجل تصنيع الكمامات الوقائيَّة التي تعاني المحافظة من نقص أعدادها في معظم […]

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