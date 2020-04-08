فايرفوكس يطرح تحديثا يزيد من سرعة البحث على الإنترنت

2020/04/08 | 10:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت شركة “موزيلا” تحديثا جديدا لمتصفح الإنترنت الخاص بها “فايرفوكس”، أشارت إلى أنه يجعل البحث عبر الإنترنت أسرع من السابق.وأشار موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن “فايرفوكس” التزمت بإصدار تحديثها الجديد رغم المصاعب الدولية المتمثلة في تفشي وباء “كورونا” المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.وأوضحت أن تحديث “فايرفوكس” الجديد يتميز بأنه بتصميم جديد لشريط العناوين، بحيث […]

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