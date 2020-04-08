سامي_عبد_العال - سامي عبد العال - ماذا لو تساءلَّت الفلسفةُ حول المرضِ؟

2020/04/08 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_عبد_العال لو افتراضاً أنَّ فيلسوفاً يتساءل عن الأمراض(الأوبئة، العلَّل الجسمية)، فالاستفهام بصدد أوضاعنا الصحيةِ سؤالٌّ جديدٌ في دائرة الفلسفة:( كيف أنتَ صحيَّاً؟ هل تعاني من علةٍ ما؟ ولماذا أنت مريضٌ؟ هل أصابتك الأوبئةُ؟).التفلسفُ عادة يتحدثُ من موقع صحةٍ، موقع قوة وسلطةٍ، موقع أيديولوجيا، ولا يفترض عقلاً معتَّلاً أو جسداً متداعياً.فالعقل كان يتفلسف بكامل طاقته دون نقصان، والأجساد تخترع لها الفلسفةُ سياس......

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