القانونية النيابية تطالب وزارة العدل بإرسال نسخة من قوائم المشمولين بالعفو العام

2020/04/08 | 10:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت اللجنة القانونية البرلمانية، الاربعاء، وزارة العدل بإرسال نسخة من قوائم المشمولين بالعفو العام لمجلس النواب لتدقيقها وضمان مدى مطابقتها للدستور والقوانين النافذة وللتأكد من عدم شمول بعض المستثنين من العفو فيها.وقال عضو اللجنة القانونية النائب الحقوقي حسين العقابي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “الحكومة العراقية اعلنت عن توصية لرئيس الجمهورية […]

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