وزارة النفط: انخفاض الأسعار لم يؤثر في معدلات الإنتاج والتصدير

2020/04/08 | 10:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت وزارة النفط،الاربعاء، أن تراجع أسعار النفط عالمياً لم يؤثر في معدلات الإنتاج والتصدير.





وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في حديث لوكالة الأنباء العراقية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تراجع أسعار النفط لم يؤثر في معدلات الإنتاج والتصدير ،لأن الطاقة المتاحة للإنتاج تقدر بنحو 5 ملايين برميل يوميا".

وبين أن "إنتاج العراق وبحسب الالتزام باتفاق (أوبك+) بلغ نحو 4 ملايين و500 ألف برميل يوميا، أما الصادرات فإنها تتراوح ما بين 3 ملايين و300 ألف برميل الى 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا".

وأضاف جهاد أن"العراق وافق خلال الاجتماع السابق على تخفيض إنتاج أوبك الى المليون ونصف المليون بشرط عدم المساس بإنتاجه"، مشددا ً على أنه "لا يمكن خفض معدلات الإنتاج نتيجة الوضع الراهن والظرف الاستثنائي الذي يمر به العراق".

واشار الى أن "العراق أجرى اتصالات مكثفة مع وزراء النفط لدول أعضاء منظمة أوبك والمتحالفين معها من خارج المنظمة في الأيام الماضية بغية تقريب وجهات النظر للتوصل الى اتفاق يعيد الاستقرار للسوق النفطية العالمية".ولفت إلى أنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع وزاري (أوبك+) الخميس المقبل، وهي خطوة مهمة للتوصل الى اتفاق ينقذ السوق النفطية من التراجع الكبير".

وشدد جهاد على "ضرورة أن تبادر الدول المنتجة الرئيسة من خارج (اوبك +) ومنها الولايات المتحدة وكندا والنرويج وغيرها الى الالتزام أيضاً بتخفيض في الإنتاج من قبلهم، وهذا بدوره يعد عاملاً مهماً للسيطرة على الفائض النفطي في الأسواق العالمية، وإعادة الاستقرار والتوازن المطلوب".

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