تخصيص 600 مليار دينار لـ10 ملايين عراقي خلال الشهرين المقبلين

2020/04/08 | 10:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة العراقية العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعها الثالث برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، حيث أصدرت عدة قرارات، فيما أعلن عبد المهدي، تخ...

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